Поток туристов из Ирана в Азербайджан уменьшился

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан посетили 2 849,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 196 стран мира, что выше показателя за 2017 год на 5,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным, число туристов из России составило 30,9%, из Грузии - 21,4%, из Турции – 10,2%, из Ирана – 8,5%, из ОАЭ – 3,3%, из Саудовской Аравии – 2,6%, из Ирака – 2,4%, из Украины - 2%, из Израиля – 1,4%, других стран – 17,2%. Число лиц без гражданства составило 0,1%.

На мужчин пришлось 66,1%, на женщин – 33,9% прибывших.

В январе в Азербайджан прибыло 6,5% иностранцев и лиц без гражданства, в феврале – 5,8%, в марте – 9,7%, в апреле - 7,7%, в мае – 7,3%, в июне - 9,5%, в июле - 11,6%, в августе - 11,3%, в сентябре - 8,1%, в октябре - 7,4%, в ноябре - 7,5%, в декабре - 7,6%.

По сравнению с 2017 годом число прибывших из Саудовской Аравии туристов возросло в 2,2 раза, Бахрейна – в 2 раза, Кувейта – 1,8 раза, Катара – в 1,6 раза, Ирака – на 7,9%, Омана - 7,4%. Число туристов из Ирана снизилось на 33,7%, из ОАЭ – 8,3%.

Из стран Персидского залива Азербайджан посетило 554,1 тыс. человек, то есть каждый пятый приезжающий в страну является гражданином этих государств.