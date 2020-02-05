Поток туристов из Индии в Азербайджан продолжает расти

Индия является для Азербайджана ключевым рынком с огромным туристическим потенциалом из-за наличия большого числа путешественников и роста интереса к Кавказу.

Как передает Report со ссылкой на Times of India, об этом заявил исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмидт в Мумбаи.

"Когда AZAL запустил прямые авиарейсы, связавшие Баку с Дели и выполняемые два раза в неделю, в прошлом году, то они сразу приобрели популярность среди индусов, поскольку количество данных туристов в Азербайджан возросло с 39 тысяч в 2018 году до 65 тысяч в 2019 году (на 67%). Несмотря на то, что прямые рейсы прекратились, туристический трафик из Индии продолжает расти, согласно данным Бюро по туризму Азербайджана, который ожидает 30% рост в текущем году. Если авиакомпании вновь запустят прямые авиарейсы, то это число удвоится", - заявил Ф.Зенгстшмидт.

По его словам, азербайджанская сторона на данный момент ведет переговоры с индийскими авиалиниями по вопросу возобновления прямых авиарейсов, однако пока на данный момент нет никакой конкретики.

Глава Бюро добавил, что на данный момент туристы из Индии летают в Баку с пересадкой через страны Ближнего Востока.

"Сегодня в Азербайджан прибывает больше всего туристов из таких крупных индийских городов, как Дели, Мумбаи, Бангалора, Ахмадабада. В декабре-января в Баку наблюдалось значительное присутствие индийских туристов", - сказал Ф. Зенгстшмидт.

Директор Бюро отметил, что зачастую индийские туристы приезжают в Азербайджан в рамках семейных каникул, свадебных поездок и так далее.

"Индия является для нас ключевым рынком с огромным потенциалом из-за большого числа международных путешественников и растущего интереса к региону Кавказа. Имея сильные культурные и исторические точки соприкосновения между двумя странами, упрощенный процесс получения электронных виз, мы стремимся пригласить еще больше индийских туристов", - подчеркнул он.