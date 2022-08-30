Санкт-Петербург намерен привлечь больше туристов из Азербайджана

Санкт-Петербург заинтересован в увеличении числа туристов из Азербайджана.

Санкт-Петербург заинтересован в увеличении числа туристов из Азербайджана.

Как передает Report, об этом директор Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга Юрий Богданов заявил на роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" в Баку.

По его словам, Санкт-Петербург и Баку связывают давние отношения, и поток азербайджанских туристов в этот город растет.

"Туристы из Санкт-Петербурга очень любят Баку",- сказал Богданов, отметив, что столица Азербайджана продолжает хорошеть из года в год.

Он заявил, что для увеличения числа посещающих Санкт-Петербург туристов власти города предпринимают различные шаги.

По словам торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова, Азербайджан находится на 14-ом месте среди туристических направлений с наибольшим количеством туристов.

"Правительство РФ уделяется большое место развитию туризма в стране, а Санкт-Петербург - это магнит привлечения туристов", отметил он.