​Поток туристов из Азербайджана в Грузию возрос на 8%

В прошлом месяце Грузию посетили 119 540 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации Грузии по туризму.

Число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, в годовом сравнении выросло на 8 585 человек или 7,7%.

По количеству посетивших Грузию иностранцев Азербайджан занимает второе место.

На первом месте граждане Армении с показателем в 120 978 человек, на третьем россияне (118 252 человека).

За отчетный период Грузия приняла, в целом, 665 055 иностранных визитеров, что на 8,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.