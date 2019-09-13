Поток туристов из Азербайджана в Грузию возрос на 16%

В августе Грузию посетили 287 378 туристов из Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в отчете министерства внутренних дел Грузии.

В годовом сравнении число азербайджанских туристов возросло на 39 295 человек или 15,8%.

Туристы из Азербайджана заняли первое место среди посетивших Грузию иностранцев. На втором месте - россияне (252 873 человека), на третьем туристы из Армении - 249 706 человек.

Общее число прибывших в Грузию иностранцев составило 1 254 554 человек, что на 5,8% больше аналогичного показателя прошлого года.