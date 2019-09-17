Поток туристов из Азербайджана в другие страны возрос на 21%

Число граждан Азербайджана, выезжающих за границу, в январе-августе увеличилось на 20,7% - до 3 729,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, основными направлениями стали Иран (36,4%), Грузия (29%), Россия (17,5%), Турция (11,6%), остальные страны (5,5%).

Среди выезжающих 63,8% - мужчины, 36,2% - женщины.

За этот период число граждан Азербайджана, путешествующих в Иран, увеличилось на 48,1%, в Грузию - на 13,3%, в Россию - на 7,4%, в Турцию - на 5,1%.

Железнодорожным и автомобильным транспортом для поездок за границу воспользовались 82,2% граждан Азербайджана, 17,1% - воздушным и 0,7% - водным транспортом.