Поток туристов из Азербайджана вырос более чем в два раза

С января по июнь текущего года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 680,8 тыс. человек.

С января по июнь текущего года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 680,8 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 47,6% посетили Турцию, 15,7% - Россию, 13,3% - Иран, 8,1% - Грузию, 15,3% - другие страны.

65,9% путешественников - мужчины, 34,1% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 5,2 раза, Турцию - в 2,7 раза, Грузию - в 2 раза, Россию – на 29,1%.

55,4% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе-июне 2022 года, воспользовались воздушным, 42% - железнодорожным и автомобильным, 2,6% - морским транспортом.