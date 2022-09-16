Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое

В январе-августе текущего года количество граждан страны, выехавших из Азербайджана за рубеж, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 983 тысячи человек.

В январе-августе текущего года количество граждан страны, выехавших из Азербайджана за рубеж, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 983 тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный комитет статистики.

За последний один год число граждан, выезжающих в Иран, увеличилось в 3,4 раза, в Турцию - в 1,8 раза, в Грузию - в 1,8 раза, в Россию - в 1,2 раза.

48% граждан страны посетили Турцию, 17% - РФ, 11,4% - Иран, 8,4% - Грузию, 15,2% - другие страны.

Среди выезжающие граждан 63,9% были мужчинами, 36,1% - женщинами.