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Поток туристов из Азербайджана сократился почти в 6 раз

Поток туристов из Азербайджана сократился почти в 6 раз В январе-апреле текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 5,8 раза и составило 162,8 тыс. человек.
Туризм
25 мая 2021 г. 15:59
Поток туристов из Азербайджана сократился почти в 6 раз

В январе-апреле текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 5,8 раза и составило 162,8 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, 42,4% граждан страны посетили Турцию, 22,1% - Российскую Федерацию, 9,4% - Грузию, 6,9% - Иран, 19,2% - другие страны.

Мужчины составляли 75,4%, женщины - 24,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось в 28,5 раза, в Грузию - в 18,3 раза, в Россию - в 5,4 раза, в Турцию - в 1,3 раза.

68,6% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе-апреле 2021 года, воспользовались воздушным, 25,1% - железнодорожным и автомобильным, 6,3% - морским транспортом.

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Версия на английском языке Tourist flow to Azerbaijan drops more than threefold  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 6 dəfəyə yaxın azalıb

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