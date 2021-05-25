Поток туристов из Азербайджана сократился почти в 6 раз

В январе-апреле текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 5,8 раза и составило 162,8 тыс. человек.

В январе-апреле текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 5,8 раза и составило 162,8 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, 42,4% граждан страны посетили Турцию, 22,1% - Российскую Федерацию, 9,4% - Грузию, 6,9% - Иран, 19,2% - другие страны.

Мужчины составляли 75,4%, женщины - 24,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось в 28,5 раза, в Грузию - в 18,3 раза, в Россию - в 5,4 раза, в Турцию - в 1,3 раза.

68,6% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе-апреле 2021 года, воспользовались воздушным, 25,1% - железнодорожным и автомобильным, 6,3% - морским транспортом.