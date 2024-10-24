Потенциал бизнес-туризма Азербайджана представлен в ОАЭ

11:42 утра

Бюро туризма Азербайджана 20-23 октября представило потенциал бизнес-туризма страны на 63-м Конгрессе Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство по туризму.

На встречах с ведущими экспертами и агентствами в сфере бизнес-туризма была представлена ​​информация об инфраструктуре для организации деловых мероприятий в Азербайджане и туристическом потенциале страны в целом.

Отметим, что ICCA является одной из самых престижных в мире организаций в сфере туризма и организации встреч.