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Потенциал бизнес-туризма Азербайджана представлен в ОАЭ 

Потенциал бизнес-туризма Азербайджана представлен в ОАЭ  11:42 утра
Туризм
24 октября 2024 г. 12:10
Потенциал бизнес-туризма Азербайджана представлен в ОАЭ 

Бюро туризма Азербайджана 20-23 октября представило потенциал бизнес-туризма страны на 63-м Конгрессе Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство по туризму.

На встречах с ведущими экспертами и агентствами в сфере бизнес-туризма была представлена ​​информация об инфраструктуре для организации деловых мероприятий в Азербайджане и туристическом потенциале страны в целом.

Отметим, что ICCA является одной из самых престижных в мире организаций в сфере туризма и организации встреч.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın işgüzar turizm imkanları BƏƏ-də təbliğ olunub

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