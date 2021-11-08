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Посольство США обновило информацию о правилах въезда в страну

Посольство США обновило информацию о правилах въезда в страну С 8 ноября 2021 года для путешествия в США необходимо иметь полный сертификат о вакцинации против COVID-19 и отрицательный результат тест
Туризм
8 ноября 2021 г. 12:53
Посольство США обновило информацию о правилах въезда в страну

С 8 ноября для путешествия в США необходимо иметь полный сертификат о вакцинации от COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста.

Как передает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане, среди вакцин, одобренных для поездок в Соединенные Штаты - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm и Sinovac.

"Эта политика ставит во главу угла общественное здравоохранение, защиту граждан и жителей США, а также тех, кто приезжает к нам в гости", - отмечается в cообщении посольства - "Исключения из этого правила будут крайне ограниченными: включая детей в возрасте до 18 лет и некоторых лиц из стран, где наблюдается дефицит вакцин".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi ölkəyə giriş qaydaları haqqında məlumatları yeniləyib

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