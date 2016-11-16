Посол: Южная Корея надеется на усиление взаимного туризма с Азербайджаном

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Открытие прямых авиарейсов между Баку и Сеулом будет способствовать развитию туризма в обеих странах.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Южной Кореи в Баку Ким Чанг-гю журналистам в среду.

"Сфера туризма является очень важной в наших взаимоотношениях, так как позволяет нашим народам узнать друг друга поближе. Главную роль в развитии туризма может сыграть процесс упрощения визового режима", - заявил посол.

По его словам, открытие прямых авиарейсов между Баку и Сеулом также будет способствовать развитию туризма.

"На данный момент около 4 тысяч корейцев в год посещает Азербайджан, однако это мало для развития взаимного туризма. Желательным уровнем было бы 30-50 тысяч корейских туристов в год в Азербайджане", - сказал глава дипломатического представительства.

Он отметил, что корейцы славятся своими туристическими поездками и около 20 млн. корейских граждан выезжают за пределы страны с туристическими целями.

Затронув тему связей в сфере образования, Ким Чанг-гю указал, что на данный момент в Южной Корее учатся свыше 70 азербайджанских студентов, которые получают образование высокого качества в престижных южнокорейских университетах.

"Корейский и азербайджанский языки очень близки, что позволяет азербайджанским студентам быстрее интегрироваться в общество и учить корейский язык", - добавил посол.

Он отметил, что недавно во всемирной викторине о Корее победил азербайджанский студент, проходивший образование в Бакинском государственном университете на факультете корейского языка.

Ким Чанг-гю также подчеркнул, что высокие результаты азербайджанских спортсменов в исконно корейском виде спорта тхэквандо являются ярким примером сотрудничеством между двумя народами.

"Корея и Азербайджан очень близки, как в плане традиций и культуры, так и в языковом контексте. Уже доказано, что есть взаимосвязь с тюрками, в частности, с алтайскими тюрками. Родственные связи показывают, что между нашими странами должны быть налажены особые связи. О связях с тюрками больше знают в Турции и странах Центральной Азии", - сказал посол.

Он выразил желание, чтобы корейские фильмы и сериалы транслировались на азербайджанских телеканалах с целью пропаганды корейской культуры.