Посол США: После пандемии в Нахчыван будет поток туристов

“Гостеприимство, которое мы наблюдаем здесь, еще раз показывает, что Нахчыван является идеальным местом для приема международных туристов”.

“Гостеприимство, которое мы наблюдаем здесь, еще раз показывает, что Нахчыван является идеальным местом для приема международных туристов”.

Как сообщает Report, об этом во время своего визита в Нахчыван заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в нашей стране Эрл Литценбергер.

“На мой взгляд, природная красота этого места обворожительна, в то же время воздух Автономной Республики очень чистый. Я чувствовал себя здесь очень комфортно. Хотел бы особо подчеркнуть культуру и историю Нахчывана. История этого места восходит к началу времен. Больше всего здесь меня поразили люди”, - сказал посол.

Эрл Литценбергер отметил, что у Нахчывана есть туристический потенциал: “Ваше гостеприимство, действительно, очень впечатляет, и я был чрезвычайно доволен этим теплым, искренним отношением, проявленными нахчыванцами. Я думаю, что в этом смысле Автономная Республика - одно из тех мест, где самые яркие люди в мире.

В то же время здесь очень вкусная, изысканная кухня, блюда. На мой взгляд, говоря о туристическом потенциале Нахчывана, следует особо отметить его природную красоту, культуру, кухню. Это трио, которое побеждает в любой точке мира. С этой точки зрения, когда весь мир перейдет на постпандемический этап, в Нахчыван будет поток значительного количества туристов. Что касается меня, то я с удовольствием расскажу о Нахчыване всем моим друзьям и коллегам в Америке”.