Посол США: После пандемии в Нахчыван будет поток туристов

“Гостеприимство, которое мы наблюдаем здесь, еще раз показывает, что Нахчыван является идеальным местом для приема международных туристов”.
Как сообщает Report, об этом во время своего визита в Нахчыван заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в нашей стране Эрл Литценбергер.
“На мой взгляд, природная красота этого места обворожительна, в то же время воздух Автономной Республики очень чистый. Я чувствовал себя здесь очень комфортно. Хотел бы особо подчеркнуть культуру и историю Нахчывана. История этого места восходит к началу времен. Больше всего здесь меня поразили люди”, - сказал посол.
Эрл Литценбергер отметил, что у Нахчывана есть туристический потенциал: “Ваше гостеприимство, действительно, очень впечатляет, и я был чрезвычайно доволен этим теплым, искренним отношением, проявленными нахчыванцами. Я думаю, что в этом смысле Автономная Республика - одно из тех мест, где самые яркие люди в мире.
В то же время здесь очень вкусная, изысканная кухня, блюда. На мой взгляд, говоря о туристическом потенциале Нахчывана, следует особо отметить его природную красоту, культуру, кухню. Это трио, которое побеждает в любой точке мира. С этой точки зрения, когда весь мир перейдет на постпандемический этап, в Нахчыван будет поток значительного количества туристов. Что касается меня, то я с удовольствием расскажу о Нахчыване всем моим друзьям и коллегам в Америке”.