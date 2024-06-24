Посол: Открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром будет способствовать росту туристов

Открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром будет способствовать росту туристического потока между Азербайджаном и Египтом.

Открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром будет способствовать росту туристического потока между Азербайджаном и Египтом.

Как передает Report, такое мнение высказал посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов в интервью египетскому изданию "Аль-Ахрам".

"К сожалению, по последним статистическим данным 2023 года, около 17 тыс. граждан Азербайджана посетили Египет, и около 7 тыс. египтян посетили Азербайджан. У нас есть прямой рейс из Шарм-эль-Шейха в Баку. Мы считаем, что наличие прямого рейса из Каира в Баку, безусловно, увеличит число туристов", - заявил дипломат.

Он отметил, что обе страны имеют глубокую, богатую историю и прекрасную природу, что делает их привлекательными для путешественников.

"Кроме того, туристы также могут насладиться нашей уникальной кухней", - добавил Полухов.

По его словам, Египет и Азербайджан могут также рассмотреть возможности проведения множества международных культурных, музыкальных и спортивных мероприятий: "В прошлом году в Каирской опере был организован прекрасный концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева. Мы также организовали первый турнир по кикбоксингу между командами двух стран, посвященный памяти общенационального лидера. В этом году мы планируем провести еще один концерт и другие культурные мероприятия".