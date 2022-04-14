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Посол Казахстана провёл встречу с председателем Госагентства по туризму Азербайджана

Посол Казахстана провёл встречу с председателем Госагентства по туризму Азербайджана Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов провёл встречу с Председателем Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуадом Нагиевым,
Туризм
14 апреля 2022 г. 15:24
Посол Казахстана провёл встречу с председателем Госагентства по туризму Азербайджана

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов провел встречу с Председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым,

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана, в ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере туризма.

Собеседники с удовлетворением отметили возобновление регулярных авиарейсов между двумя странами и увеличение взаимного туристического потока, обменялись мнениями о развитии туристского потенциала Казахстана и Азербайджана в постпандемийный период, участии делегаций в предстоящих туристских выставках и конференциях.

В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном в текущем году стороны обсудили возможность проведения совместных мероприятий в сфере туризма.

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