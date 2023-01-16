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Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма

Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма Сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией в области туризма также возможно в области передачи ноу-хау и хорватского опыта.
Туризм
16 января 2023 г. 15:57
Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма

Сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией в области туризма может быть с использованием хорватского опыта и передачи ноу-хау в этой сфере.

Об этом в интервью Report заявил посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

По его словам, сфера туризма является одним из приоритетов в работе посольства на этот год.

"4 года назад я уже активно занимался этим вопросом, и, наконец, когда уже ожидали улучшений, грянула пандемия COVID-19, и вся работа была остановлена", - сказал посол, добавив, что в конце прошлого года представители хорватского туристического совета посетили Баку и провели несколько заседаний, чтобы подготовить план сотрудничества на этот год.

Посол выразил надежду на то, что в этом году сотрудничество в области туризма возобновится: "Это также значит организацию прямых чартерных рейсов этим летом в различные уголки Хорватии. Тогда туристический поток между нашими странами будет намного больше, чем сейчас".

Б.Зебич отметил, что Хорватия является известным туристическим направлением, страну посещают около 20 миллионов туристов в год.

"Я знаю, что Азербайджан также стремится развивать туризм, особенно на освобожденных территориях. Поэтому этот сектор может стать одной из сфер, который имеет потенциал сотрудничества, и важным направлением среди задач межправкомиссии", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Xorvatiya turizm sahəsində təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır”

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