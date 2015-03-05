Посол: Число посещающих Францию азербайджанских туристов растет

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Франция заинтересована в развитии туризма с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

Он отметил, что с этой целью в Баку прибыла делегация представительства Агентства по развитию туризма "Atout France".

П.Монье рассказал, что число посещающих Францию азербайджанских туристов растет. Он подчеркнул, что тому способствует вступившее в силу в сентябре прошлого года соглашение об упрощении визового режима между Азербайджаном и ЕС, что привело к уменьшению стоимости визы, а также позволило облегчить процесс ее получения.

В свою очередь директор представительства Агентства по развитию туризма "Atout France" в странах СНГ Инесса Короткова отметила, что представительство осуществляет свою деятельность и в Азербайджане на протяжении последних нескольких лет. По ее словам, количество азербайджанских туристов, посещающих Францию, растет с каждым годом, и она выразила надежду, что в будущем их число еще возрастет. "Туристов из Азербайджана чаще всего интересует во Франции шоппинг, мода, туризм, музеи", - отметила И. Короткова.