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Посол: Наблюдаем рост числа азербайджанских туристов в Мексике

Посол: Наблюдаем рост числа азербайджанских туристов в Мексике Существует высокий спрос на визы со стороны азербайджанских туристов для посещения Мексики.
Туризм
3 мая 2023 г. 17:12
Посол: Наблюдаем рост числа азербайджанских туристов в Мексике

После пандемии наблюдается рост числа азербайджанских туристов в Мексике.

Об этом в интервью Report заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Этому способствовало открытие рейса Turkish Airlines, соединяющего Азербайджан и Мексику через Стамбул. В прошлом году мы выдали более 650 виз, что очень много по сравнению с периодом до пандемии COVID-19", - заявила посол.

"У нас планируются разные мероприятия по популяризации знаний о Мексике в вашей стране. Конечно, это должно быть двусторонним процессом - наши знания друг о друге все еще весьма ограничены",- добавила она.

Дипломат рассказала, что в Мексике есть множество мест для посещения от исторических памятников до считающихся одними из лучших в мире пляжных курортов, например, Канкун, которые будут привлекательны для азербайджанских туристов.

"Конечно, любой визит в страну должен включать в себя и столицу Мехико. Это огромный мегаполис с населением более 22 миллионов человек, но его определенно стоит посетить",- сказала Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Envoy: Number of Azerbaijani tourists in Mexico growing
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Pandemiyadan sonra Meksikada azərbaycanlı turistlərin sayında artım müşahidə edirik”

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