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Посол Египта: Турпоток из Азербайджана вырос после открытия рейса Баку- Шарм аль-Шейх

​Посол Египта: Турпоток из Азербайджана вырос
Теперь туристы из Азербайджана смогут отдохнуть под египетским солнцем круглый год

Поток туристов из Азербайджана в Египет за последние годы вырос.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим на пресс- конференции, посвященной туристическому  сотрудничеству между двумя странами.

"Поток туристов из Азербайджана вырос после открытия прямого рейса Баку- Шарм аль- Шейх. Теперь туристы из Азербайджана смогут отдохнуть под египетским солнцем круглый год. Этот фактор играет большую роль в укреплении связей в сфере туризма между нашими странами", - заявил Адель Ибрагим.

Посол также отметил, что, как и в прошлые годы, "в этом году безопасность туристов обеспечена на самом высоком уровне".

По словам представителя туроператора, представляющие услуги азербайджанским клиентам, Равана Гуламлы, со следующего лета  рейсы по маршруту Баку- Шарм аль-Шейх планируется совершать 2-3 раза в неделю.

Напомним, 19 июля в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония открытия прямого регулярного авиасообщения Баку - Шарм-эль-Шейх. В настоящее время рейсы совершаются раз в неделю. 

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