Посол: Число туристов, приезжающих в Азербайджан из ОАЭ, выросло в 30 раз

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Большая часть туристов, приезжающих в Азербайджан из арабских стран, приходится на долю Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Число туристов, посетивших Азербайджан из ОАЭ только в июле прошлого года, составило свыше 10 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в сто раз больше".

Об этом заявил Report посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров.

По словам посла, по сравнению с 2015 годом число туристов, приезжающих в Азербайджан из ОАЭ, выросло в 30 раз.

Он отметил, что 16 марта из Шарджи в Баку состоится первый полет компании "Air Arabia". Д.Шикаров сказал, что на мероприятии, который пройдет по этому случаю, ожидается участие членов правящей семьи эмирата Шарджа, высопоставленных официальных лиц и других гостей: "Вылет гостей в Баку запланирован первым самолетом. Это - показатель значения, придаваемого рейсам Шарджа-Баку, и сотрудничеству с Азербайджаном".

По словам дипломата, кроме этого в летнем сезоне запланировано осуществление рейсов по маршруту Дубай-Габала компанией "Fly Dubai" , а также ведется работа по открытию прямого рейса из ОАЭ в Нахчыван: "Учитывая все это, с уверенностью можно сказать, что по сравнению с 2016 годом число туристов, приезжающих в Азербайджан из ОАЭ, в 2017 году будет больше. Конечно же в этом есть большая роль предусмотренных в 2017 году в Баку Игр исламской солидарности и Гран-при Азербайджана "Формулы-1"".