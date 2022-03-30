О нас
Аудио новости

Посол: Число российских туристов в Азербайджане увеличивается

Посол: Число российских туристов в Азербайджане увеличивается Число российских туристов в Азербайджане увеличивается.
Туризм
30 марта 2022 г. 11:57
Посол: Число российских туристов в Азербайджане увеличивается
Михаил Бочарников

Число российских туристов в Азербайджане увеличивается.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

По его словам, Азербайджан всегда был привлекателен для России в сфере туризма.

Посол отметил, что число посещающих Азербайджан туристов из России уменьшилось из-за пандемии, однако открытие сухопутной границы, а также запуск платежной карты "Мир" могли бы посодействовать увеличению притока российских туристов в Азербайджан.

М. Бочарников также заявил, что Россия предложила Азербайджану открыть возможность осуществлять перелеты ряду авиакомпаний, что позволит активизировать воздушное сообщение между странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana səfər edən rusiyalı turistlərin sayı artır

Другие новости из категории

На автовокзалах в регионах наблюдается большое скопление пассажиров
ФотоНа автовокзалах в регионах наблюдается большое скопление пассажиров
28 марта 2022 г. 17:42
Азербайджан примет участие в туристической выставке в Саудовской Аравии
Азербайджан примет участие в туристической выставке в Саудовской Аравии
28 марта 2022 г. 16:56
Индия возобновляет международное авиасообщение
Индия возобновляет международное авиасообщение
27 марта 2022 г. 08:22
ООН: Мировой туризм может потерять $14 млрд при затяжном конфликте вокруг Украины
ООН: Мировой туризм может потерять $14 млрд при затяжном конфликте вокруг Украины
26 марта 2022 г. 02:18
Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты
Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты
21 марта 2022 г. 17:45
Под строительство туристического комплекса Суговушан выделено 5 гектаров
Под строительство туристического комплекса Суговушан выделено 5 гектаров
21 марта 2022 г. 15:01
Эксперт: В Суговушане должны быть построены отели разных категорий
Эксперт: В Суговушане должны быть построены отели разных категорий
21 марта 2022 г. 14:15
Турпоток из Азербайджана вырос в 3 раза
Турпоток из Азербайджана вырос в 3 раза
18 марта 2022 г. 17:03
Туристический поток в Азербайджан вырос более чем в 2 раза
Туристический поток в Азербайджан вырос более чем в 2 раза
18 марта 2022 г. 16:43
Азербайджан и Северный Кипр обсудили туристические связи
ФотоАзербайджан и Северный Кипр обсудили туристические связи
17 марта 2022 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi