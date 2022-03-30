Посол: Число российских туристов в Азербайджане увеличивается

Число российских туристов в Азербайджане увеличивается.

Число российских туристов в Азербайджане увеличивается.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

По его словам, Азербайджан всегда был привлекателен для России в сфере туризма.

Посол отметил, что число посещающих Азербайджан туристов из России уменьшилось из-за пандемии, однако открытие сухопутной границы, а также запуск платежной карты "Мир" могли бы посодействовать увеличению притока российских туристов в Азербайджан.

М. Бочарников также заявил, что Россия предложила Азербайджану открыть возможность осуществлять перелеты ряду авиакомпаний, что позволит активизировать воздушное сообщение между странами.