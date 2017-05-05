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    Посол: Число азербайджанских туристов в Венгрии растет

    В прошлом году Венгрию посетили около 5 тысяч туристов из Азербайджана

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В прошлом году из Азербайджана Венгрию посетили около 5000 туристов.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

    По его словам, благодаря открытию недорогих авиарейсов из Баку в Будапешт авиакомпании WizzAir, число таких туристов растет: "В год мы выдаем около 5000 виз, но надо еще учитывать тех, кто имеет мультивизы".

    Говоря о культурных мероприятиях Венгрии в Азербайджане, посол напомнил о проведении в марте Дней Венгрии в Азербайджане.  "Мы намерены также отметить годовщину дня рождения венгерского композитора Тодая", - отметил он.

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