Посол Азербайджана обсудил возможности сотрудничества с министром туризма Кубы

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев обсудил возможности сотрудничества с министром туризма этой страны Хуаном Карлосом Гарсией Гранде.

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев обсудил возможности сотрудничества с министром туризма этой страны Хуаном Карлосом Гарсией Гранде.

Как передает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Было приятно встретиться с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией Гранде. Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма, содействия обмену между туристическими агентствами и участия в туристических ярмарках, проводимых в обеих странах", - отметил Р.Рзаев.

Кубинский министр, в свою очередь, сообщил в своем аккаунте, что обсудил на встрече с послом Азербайджана "пути укрепления сотрудничества в сфере туризма".