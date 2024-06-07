Посол Азербайджана обсудил возможности сотрудничества с министром туризма Кубы

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев обсудил возможности сотрудничества с министром туризма этой страны Хуаном Карлосом Гарсией Гранде.
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"Было приятно встретиться с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией Гранде. Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма, содействия обмену между туристическими агентствами и участия в туристических ярмарках, проводимых в обеих странах", - отметил Р.Рзаев.
Кубинский министр, в свою очередь, сообщил в своем аккаунте, что обсудил на встрече с послом Азербайджана "пути укрепления сотрудничества в сфере туризма".