Посол: Азербайджан намерен развивать отношения с Египтом в сфере туризма

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Баку нацелен на развитие взаимных азербайджано-египетских отношений, в частности, в сфере туризма".

Как передает Report со ссылкой на Egypt Today, об этом заявил посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев на встрече послов с генеральным секретарем Палаты представителей Египта Ахмедом Саадуддином.

По словам дипломата, Азербайджан проявляет большой интерес к интенсификации отношений с Египтом во всех сферах.

В свою очередь генеральный секретарь Палаты представителей Ахмед Саадуддин подтвердил стремление Египта к укреплению взаимных отношений во всех областях, в том числе и на уровне парламента.