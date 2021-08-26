Популярный пляжный курорт смягчает ограничения для некоторых туристов

Новые правила вступят в силу с 1 сентября

Власти Маврикия смягчат ограничения для вакцинированных туристов — новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, после прибытия в популярную пляжную страну находиться в специальном "курортном пузыре" можно не 14, а всего семь дней. Несмотря на запрет покидать территорию выбранного отеля, привитым путешественникам будут доступны все удобства, включая бассейн и пляж.

При этом непривитые отдыхающие по-прежнему обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе.