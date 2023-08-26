Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое

Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое.

Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое.

Как передает Report , соответствующие данные сервис для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыл "Известиям".

Специалисты проанализировали отельные бронирования с июня по август 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022-го.

Согласно результатам анализа, в два раза увеличилась популярность гостиниц Баку, Паттайи, Порту и Римини, а в полтора раза и более выросла доля заказов в Бишкеке (+57,1%), Мадриде (+50,8%) и Анкаре (+50,0%).

За границей самый значительный рост интереса у туристов этим летом показал Сеул: отели в столице Южной Корее бронировали в 4,5 раза чаще, чем год назад. Далее следуют Бангкок (здесь доля отельных заказов в городе выросла в три раза) и Мехико (в 2,5 раза).