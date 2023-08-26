О нас

Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое

Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое.
Туризм
26 августа 2023 г. 08:19
Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое

Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое.

Как передает Report, соответствующие данные сервис для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыл "Известиям".

Специалисты проанализировали отельные бронирования с июня по август 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022-го.

Согласно результатам анализа, в два раза увеличилась популярность гостиниц Баку, Паттайи, Порту и Римини, а в полтора раза и более выросла доля заказов в Бишкеке (+57,1%), Мадриде (+50,8%) и Анкаре (+50,0%).

За границей самый значительный рост интереса у туристов этим летом показал Сеул: отели в столице Южной Корее бронировали в 4,5 раза чаще, чем год назад. Далее следуют Бангкок (здесь доля отельных заказов в городе выросла в три раза) и Мехико (в 2,5 раза).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı otellərinin populyarlığı Rusiyada iki dəfə artıb

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi