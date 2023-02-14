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Получатели грантов в сфере туризма в Азербайджане не будут возвращать неиспользованные суммы

Получатели грантов в сфере туризма в Азербайджане не будут возвращать неиспользованные суммы Сумма гранта, не использованная в получившем его проекте в рамках конкурса в сфере туризма, не будет возвращена донору.
Туризм
14 февраля 2023 г. 12:11
Получатели грантов в сфере туризма в Азербайджане не будут возвращать неиспользованные суммы

Сумма гранта, не использованная в получившем его проекте в рамках конкурса в сфере туризма, не будет возвращена донору.

Как сообщает Report, это отражено в изменении к "Порядку проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере туризма“.

По информации, аннулирована статья 6.7, в которой указывалось, что остаточная сумма должна быть возвращена на счет донора, если средства, выделенные на проект, не были потрачены полностью.

В "Порядке проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере туризма" также продлен срок подачи апелляционных жалоб – он увеличен с 10 до 10 рабочих дней.

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Версия на английском языке Tourism grant recipients won't return amounts not used in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm sahəsində qrant alanlar istifadə etmədikləri məbləği geri qaytarmayacaq

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