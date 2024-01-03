Польская авиакомпания планирует увеличить число рейсов в Баку

Польская авиакомпания LOT планирует увеличить количество рейсов из Варшавы в Баку, Тбилиси, Ереван, Токио и Сеул.

Польская авиакомпания LOT планирует увеличить количество рейсов из Варшавы в Баку, Тбилиси, Ереван, Токио и Сеул.

Как сообщает Report со ссылкой на польскую прессу, авиакомпания LOT готовится также возобновить в этом году полеты в Афины, Эр-Рияд, Пекин и Ташкент.

Напомним, что прямые авиарейсы из Варшавы в Баку компания LOT начала выполнять 27 мая 2022 года. Рейсы из Варшавского международного аэропорта имени Шопена в Баку выполняются четыре раза в неделю (по вторникам, средам, пятницам и субботам).