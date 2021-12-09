Польша вводит дополнительные правила для пересечения границы

Министерство здравоохранения Польши вводит дополнительные правила для пересечения границы из-за появления штамма "омикрон".

Министерство здравоохранения Польши вводит дополнительные правила для пересечения границы из-за появления штамма "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Изменения вступают в силу 15 декабря.

Путешественники, прибывшие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

С 1 по 17 декабря Польша существенно усугубила карантинные ограничения. В частности, правительство приняло решение о прекращении авиасообщения с семью странами юга Африки: Ботсваной, Эсватини, Лесото, Мозамбиком, Намибией, Зимбабве и ЮАР.

Прибывшие в Польшу должны пройти обязательный 14-дневный карантин.

В то же время в Минздраве страны отметили, что ограничения не распространяются на:

- людей, которые прошли полный курс вакцинации (от получения последней дозы должно пройти 14 дней) при наличии цифрового сертификата ЕС или другого документа на английском или польском языке;

- людей, переболевших COVID-19 не ранее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы;

- людей, которые дали подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19, заверенного европейским цифровым сертификатом COVID или другим документом на польском или английском языке;

- детей до 12 лет, путешествующих на попечение взрослых, привитых против COVID-19 или имеющих отрицательный результат теста на COVID-19;

- категорий людей, подпадающих под другие исключения.