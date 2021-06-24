Польша ввела обязательный карантин при въезде из-за пределов Евросоюза

От обязательного карантина будут освобождены полностью вакцинированные лица

С 24 июня Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для лиц, которые будут приезжать в страну из-за пределов ЕС.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом во время пресс-конференции сообщил замглавы Минздрава Польши Вальдемар Краска.

"Мы восстанавливаем карантин для путешествующих из-за границы. Он будет обязательным для приезжих из стран, которые не относятся к Шенгенской зоне и которые не относятся к пространству в границах ЕС", - заявил Краска.

По его словам, обязанность карантина вводится с полуночи 24 июня. От него могут освободить после 7 дней карантина и после получения отрицательного теста на COVID-19. Краска добавил, что отныне не будет возможности освободиться из карантина в результате негативного теста на коронавирус, выполненного в течение 48 часов после пересечения польской границы.

По словам Краски, от обязательного карантина будут освобождены полностью вакцинированные лица (двумя дозами вакцины или одной дозой вакцины Johnson&Johnson), а также дети до 12 лет, которые находятся под наблюдением вакцинированных родителей.

Краска сообщил, что такие действия должны уберечь поляков от новых, более заразных штаммов коронавируса, в частности так называемого "индийского" штамма "Дельта".