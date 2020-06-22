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Польша снимет с самолетов и круизных лайнеров ограничения по количеству пассажиров

Польша снимет с самолетов и круизных лайнеров ограничения на пассажиро

Польша с 1 июля снимает ограничения по количеству мест в самолетах, перевозящих туристов, а также на круизных лайнерах. 

Как передает Report со ссылкой на Польское радио, об этом заявила вице-премьер и министр развития Польши Ядвига Эмилевич.

Согласно действующим ограничениям, на лайнерах может быть заполнено только 50% мест. Ядвига Эмилевич подчеркнула, что снятие ограничений - очень хорошая новость для туристического и авиационного сектора. Ранее представители туристических агентств и авиаперевозчиков предупреждали, что сокращение количества пассажиров в самолетах приведет к банкротству офисов и авиакомпаний.

Польская авиакомпания LOT в начале июня возобновила внутренние рейсы в несколько городов. С 1 июля авиакомпания возобновит европейские рейсы.

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