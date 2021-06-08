Подписана дорожная карта между туристическими ассоциациями Азербайджана и Украины

В Баку подписана дорожная карта между туристическими ассоциациями Азербайджана и Украины.

В Баку подписана дорожная карта между туристическими ассоциациями Азербайджана и Украины.

Об этом Report заявила начальник отдела туризма и продвижения исполнительного аппарата Киевского городского совета Марина Радова.

"Была подписана дорожная карта между нашими ассоциациями. Мы привезли самые крупные ассоциации, которые поддерживаются городом и входят в состав координационного совета при Городском совете. Это Ассоциация въездных туроператоров, Ассоциация гостиничных объединений Украины, Всеукраинская гастрономическая ассоциация, Всеукраинская ассоциация гидов и Всеукраинская ассоциация делового туризма. Эти компании были представлены от украинской стороны", - сказала М.Радова.

Она отметила, что со стороны Азербайджана была представлена Ассоциация туроператоров, вице-президент которой подписал дорожную карту сроком на три года: "Предварительно на три года, потому что мы постепенно выходим из пандемии. И все договоренности, промоушн, маркетинговые элементы - всё это закреплено в дорожной карте".