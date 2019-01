Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Подписан договор об открытии официальных туристических представительств Азербайджана в 6 странах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в соответствии с договором, компания Travel Consul Agency Network Worldwide приобрела право открытия официальных туристических представительств Азербайджана в 6 странах через свои подразделения во всем мире.

Представительства будут открыты во Франкфурте, Германия (Lieb Management & Beteiligungs GmbH), Дубае, ОАЭ (Gulf Reps Ltd), Эр-Рияде, Саудовская Аравия (Gulf Reps Ltd), Пекине, Китай (Brand story Inc Pte Ltd), Мумбаи, Индия (Blue Square Consultants, a division of Ezeego One Travel & Tours Limited), Москве, Россия (Tourism Marketing & Intelligence Ltd).

Их цель – продвижение Азербайджана за рубежом, наращивание туристических потоков с целевых рынков, поддержание развития туризма в стране.