Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Кельбаджарского района

Государственное агентство по туризму подготовило рекламный видеоролик о достопримечательностях Кельбаджарского района, освобожденного от оккупации.

Государственное агентство по туризму подготовило рекламный видеоролик о достопримечательностях Кельбаджарского района, освобожденного от оккупации.

Как передает Report, об этом сообщил председатель агентства Фуад Нагиев на своей странице в социальной сети Twitter.

"Кельбаджар с его древними памятниками, албанским наследием, целебными источниками, красивой природой и прекрасным рельефом имеет большой потенциал для развития различных видов туризма. Сегодня мы представляем достопримечательности Кельбаджара, освобожденного от вражеской оккупации”, - сказал он.

Среди представленных в ролике достопримечательностей можно увидеть всемирно известные образцы азербайджанской Албании - монастырские комплексы Худавенг и Гандзасар, крепость "Лев", относящаяся к VII-VIII векам, каменные памятники из фигур лошадей и баранов, относящиеся к средневековью, целебные воды, уникальные по химическому составу и физическим свойствам, минеральные воды Истису.

Ранее агентство предоставило видеоролик о достопримечательностях Губадлы, Зангилана и Шуши, освобожденных от армянской оккупации.

В рамках проекта предусмотрена подготовка видеороликов, отражающих туристический потенциал других освобожденных земель.