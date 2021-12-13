Подготовка к зимнему сезону: чем недовольны местные туристы?

15:34 С этой недели в Азербайджане ожидается открытие зимнего туристического сезона. Поскольку наша страна имеет сухопутные границы с соседними государствами, количество местных туристов среди общего количества посещающих будет иметь особую значимость.

С этой недели в Азербайджане ожидается открытие зимнего туристического сезона. Поскольку наша страна имеет сухопутные границы с соседними государствами, количество местных туристов среди общего количества посещающих будет иметь особую значимость.



Решением Кабинета министров в настоящее время гражданам более 60 стран разрешено прибывать в Азербайджан воздушным транспортом. Это дает основание говорить о том, что число туристов из других стран также будет возрастать.

В последнее время в связи с распространением штамма “Омикрон” в ряде стран и в странах, являющихся основными туристическими партнерами Азербайджана, ведутся определенные работы.



Советник председателя Госагентства по туризму (ГТА) Кянан Гулузаде отметил Report, что в последние месяцы число туристов, посещающих Азербайджан, растет: "В ноябре Азербайджан посетили 86 тысяч иностранных граждан, что на 136% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Это преимущественно туристы из России, Турции, Ирана, Грузии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины, Индии, Израиля, Казахстана, Великобритании, Кувейта, Германии и США”.

Он также отметил, что в связи с новогодними праздниками готовятся специальные предложения: “Ведется подготовка к зимнему сезону. Конечно, основная нагрузка ляжет на внутренний туризм. По предварительной информации, заказы на новогодние праздники в отелях, расположенных в основных туристических регионах, довольно высоки. А это свидетельствует о большом интересе”.



Глава одной из туристических компаний Агиль Агаларов сказал Report, что в настоящее время цены на услуги в Азербайджане, что называется, обжигают: “С этой недели мы ожидаем официального открытия зимнего туризма в Шахдаге и Туфандаге. В Шахдаге у туристических компаний возникают определенные трудности с ценами. Так, для туристов, прибывающих на личном транспорте, создаются комфортные условия, а для тех, кто путешествует через туристические компании, все несколько иначе. Например, парковкой могут пользоваться только владельцы личного транспорта, услугами ресторанов на территории центра могут воспользоваться только постояльцы отелей. Это порождает определенные трудности для деятельности туристических компаний.

Что касается выезжающих за границу, то отмечу, что в настоящее время у нас нет туров в Грузию из-за закрытых сухопутных границ. В предшествующие зимние сезоны количество поездок в Бакуриани было довольно велико, однако в этом году по известным причинам мы не можем это организовать. В настоящее время удается организовать тур лишь в турецкий Айдар. В рамках тура, общая стоимость которого составляет 199 долларов США, будет организован рейс на самолете в Нахчыван, а оттуда в Турцию”.



По словам А.Агаларова, продажи турпакетов снизились в 5 раз по сравнению с предшествующими годами:" В целом, после пандемии оживления в турсекторе не наблюдается. Едва происходит оживление, возникает какая-то проблема, и снова происходит спад. Что касается турпакетов, то по сравнению с предыдущими годами продажи упали. Для сравнения могу отметить, что за последние пару месяцев удалось реализовать порядка 10-20 сезонных турпакетов".