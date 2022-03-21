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Под строительство туристического комплекса Суговушан выделено 5 гектаров

Под строительство туристического комплекса Суговушан выделено 5 гектаров Начаты предварительные работы в соответствии с концепцией развития туризма в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Тертера.
Туризм
21 марта 2022 г. 15:01
Под строительство туристического комплекса Суговушан выделено 5 гектаров

Начаты предварительные работы в соответствии с концепцией развития туризма в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Тертера.

Об этом завсектором развития регионального туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил карабахскому бюро Report в рамках медиатура в Суговушан.

"По поручению президента мы побывали в Суговушане, разработали концепцию развития тут туризма. Мы видим, что уже начались работы в соответствии с концепцией. На этой территории планируется создание различных туристических зон вокруг водохранилища", - сказал он.

По словам Э.Джавадова, в то же время здесь планируется строительство мест отдыха: "Здесь уже состоялась церемония закладки фундамента президентом. В частности, предусматривается создание лагерей отдыха для туристов из Нафталана и в дальнейшем благоустройство прилегающих к водохранилищу территорий. Также будут построены зоны парковки и общепита. Для проведения всех этих строительных работ первоначально выделено 5 гектаров земли".

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Версия на английском языке Five hectares of land allocated for construction for Sugovushan Tourism Complex 
Версия на азербайджанском языке Suqovuşan Turizm Kompleksinin tikintisinə 5 hektar ərazi ayrılıb

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