Под строительство туристического комплекса Суговушан выделено 5 гектаров

Начаты предварительные работы в соответствии с концепцией развития туризма в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Тертера.

Начаты предварительные работы в соответствии с концепцией развития туризма в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Тертера.

Об этом завсектором развития регионального туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил карабахскому бюро Report в рамках медиатура в Суговушан.

"По поручению президента мы побывали в Суговушане, разработали концепцию развития тут туризма. Мы видим, что уже начались работы в соответствии с концепцией. На этой территории планируется создание различных туристических зон вокруг водохранилища", - сказал он.

По словам Э.Джавадова, в то же время здесь планируется строительство мест отдыха: "Здесь уже состоялась церемония закладки фундамента президентом. В частности, предусматривается создание лагерей отдыха для туристов из Нафталана и в дальнейшем благоустройство прилегающих к водохранилищу территорий. Также будут построены зоны парковки и общепита. Для проведения всех этих строительных работ первоначально выделено 5 гектаров земли".