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Почти 5% граждан России планируют посетить Азербайджан

Почти 5% граждан России планируют посетить Азербайджан Азербайджан стал выбором 4,7% граждан России, которые хотят посетить зарубежные страны в этом году.
Туризм
19 июля 2023 г. 15:58
Почти 5% граждан России планируют посетить Азербайджан

Азербайджан стал выбором 4,7% граждан России, которые хотят посетить зарубежные страны в этом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Согласно информации, 54% граждан соседней страны планируют поехать в Грузию, 12% - в Армению, 10% - в Турцию, 2,8% - в Кыргызстан и 2,7% - в Узбекистан.

Несмотря на все ограничения и трудности, спрос на страны Европейского союза (ЕС) вырос. Если в прошлом году 0,1% граждан России планировали поездки в западном направлении, то сейчас этот показатель составляет 6%. Среди стран ЕС больше всего туров забронировано в Данию, Францию и Италию.

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Версия на английском языке 5% of Russian citizens planning to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya vətəndaşlarının 5 %-i Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır

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