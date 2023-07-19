Почти 5% граждан России планируют посетить Азербайджан

Азербайджан стал выбором 4,7% граждан России, которые хотят посетить зарубежные страны в этом году.

Азербайджан стал выбором 4,7% граждан России, которые хотят посетить зарубежные страны в этом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Согласно информации, 54% граждан соседней страны планируют поехать в Грузию, 12% - в Армению, 10% - в Турцию, 2,8% - в Кыргызстан и 2,7% - в Узбекистан.

Несмотря на все ограничения и трудности, спрос на страны Европейского союза (ЕС) вырос. Если в прошлом году 0,1% граждан России планировали поездки в западном направлении, то сейчас этот показатель составляет 6%. Среди стран ЕС больше всего туров забронировано в Данию, Францию и Италию.