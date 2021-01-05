Почему сократился уставный капитал Шахдагского туристического центра?

Государственное агентство по туризму прокомментировало сокращение уставного капитала принадлежащего ему ЗАО “Шахдагский туристический центр” на 209 920 779 манат или на 38,4% - с 546 775 725 манатов до 336 854 946 манатов.
Об этом Report сообщил пресс-секретарь агентства Кянан Гулузаде.
По его словам, сокращение капитала связано с текущей реальной стоимостью имущества туристического комплекса.
"Это решение является результатом амортизации, переоценки и определения реальной рыночной стоимости имущества, находящегося на балансе ”Шахдагского туристического центра" до 2020 года", - отметил он.
Напомним, что ”Шахдагский туристический центр" был создан в 2015 году. Комплекс, построенный рядом с Шахдагским национальным парком, является первым и самым крупным горнолыжным курортом в Азербайджане.