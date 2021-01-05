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Почему сократился уставный капитал Шахдагского туристического центра?

Почему сократился уставный капитал Шахдагского туристического центра? Государственное агентство по туризму прокомментировало сокращение уставного капитала принадлежащего ему ЗАО “Шахдагский туристический центр” на 209 920 779 манат или на 38,4% - с 546 775 725 манатов до 336 854 946 манатов.
Туризм
5 января 2021 г. 16:59
Почему сократился уставный капитал Шахдагского туристического центра?

Государственное агентство по туризму прокомментировало сокращение уставного капитала принадлежащего ему ЗАО “Шахдагский туристический центр” на 209 920 779 манат или на 38,4% - с 546 775 725 манатов до 336 854 946 манатов.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь агентства Кянан Гулузаде.

По его словам, сокращение капитала связано с текущей реальной стоимостью имущества туристического комплекса.

"Это решение является результатом амортизации, переоценки и определения реальной рыночной стоимости имущества, находящегося на балансе ”Шахдагского туристического центра" до 2020 года", - отметил он.

Напомним, что ”Шахдагский туристический центр" был создан в 2015 году. Комплекс, построенный рядом с Шахдагским национальным парком, является первым и самым крупным горнолыжным курортом в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке “Şahdağ Turizm Mərkəzi”nin nizamnamə kapitalı niyə azaldılıb?

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