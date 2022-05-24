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В ОТГ назвали причину объявления Шамахы туристической столицей тюркских государств

В ОТГ назвали причину объявления Шамахы туристической столицей тюркских государств Шамахы – один из важных городов, расположенных на Шелковом пути, имеющий историческое и туристическое значение. Именно по этой причине он избран туристической столицей тюркского мира в 2023 году.
Туризм
24 мая 2022 г. 14:15
В ОТГ назвали причину объявления Шамахы туристической столицей тюркских государств

Шамахы – один из важных городов, расположенных на Шелковом пути, имеющий историческое и туристическое значение. Именно по этой причине он избран туристической столицей тюркского мира в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвахид Азимов.

"Кроме того, город Шамахы был центром азербайджанского государства Ширваншахов. Отмечу и другой факт, этот город известен историческими и культурными памятниками. Именно по этой причине мы также выбрали Шамаху туристическим центром тюркских государств. Я уверен, что мероприятия, которые мы проведем за один год, повысят интерес к этому городу".

Отметим, что город Шамахы объявлен туристическим центром тюркского мира с января 2023 по январь 2024 года.

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Версия на английском языке Reason for declaring Azerbaijan’s Shamakhi tourist capital of Turkic states revealed
Версия на азербайджанском языке TDT Şamaxının türk dünyasının turizm paytaxtı elan edilməsi səbəblərini açıqlayıb

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