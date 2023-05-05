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По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева состоится туристический саммит

По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева состоится туристический саммит 10:14
Туризм
5 мая 2023 г. 10:46
По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева состоится туристический саммит

По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева осенью текущего года состоится туристический саммит.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сказал на VI международной научно-практической конференции на тему "Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы" в Баку.

"Государственное агентство по туризму проводит цикл мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения создателя современного Азербайджана, гениальной личности Гейдара Алиева. В ЗАО "Шахдагский туристический центр" проведены любительские соревнования по горнолыжному спорту, а в Агдамском районе - акция по посадке деревьев. Кроме того, начата работа над книгой и документальным фильмом "Гейдар Алиев и туризм". В течение года подобные мероприятия будут продолжаться, в том числе состоится туристический саммит", - отметил Ф.Нагиев.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə turizm sammiti keçiriləcək

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