По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева состоится туристический саммит

10:14

По случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева осенью текущего года состоится туристический саммит.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сказал на VI международной научно-практической конференции на тему "Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы" в Баку.

"Государственное агентство по туризму проводит цикл мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения создателя современного Азербайджана, гениальной личности Гейдара Алиева. В ЗАО "Шахдагский туристический центр" проведены любительские соревнования по горнолыжному спорту, а в Агдамском районе - акция по посадке деревьев. Кроме того, начата работа над книгой и документальным фильмом "Гейдар Алиев и туризм". В течение года подобные мероприятия будут продолжаться, в том числе состоится туристический саммит", - отметил Ф.Нагиев.