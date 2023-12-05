По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений стран ОЭС принята "Бакинская декларация"

По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принята "Бакинская декларация".

По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принята "Бакинская декларация".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Государственным агентством по туризму совместно с Организацией экономического сотрудничества.

В декларации отмечается о необходимости проведения подобных мероприятий в различных сферах, продвижения культурного наследия, расширения сотрудничества в области инноваций в сфере туризма.

На круглом столе, проведенном в рамках встречи, обсуждались вопросы расширения партнерства в области туристического образования между странами-членами организации, создания единой сети туристических образовательных учреждений.

В мероприятии приняли участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 9 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран и Пакистан, а также представители Всемирной туристской организации ООН.