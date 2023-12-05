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По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений стран ОЭС принята "Бакинская декларация"

По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений стран ОЭС принята "Бакинская декларация" По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принята "Бакинская декларация".
Туризм
5 декабря 2023 г. 15:27
По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений стран ОЭС принята Бакинская декларация

По итогам первой встречи туристических образовательных учреждений государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принята "Бакинская декларация".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Государственным агентством по туризму совместно с Организацией экономического сотрудничества.

В декларации отмечается о необходимости проведения подобных мероприятий в различных сферах, продвижения культурного наследия, расширения сотрудничества в области инноваций в сфере туризма.

На круглом столе, проведенном в рамках встречи, обсуждались вопросы расширения партнерства в области туристического образования между странами-членами организации, создания единой сети туристических образовательных учреждений.

В мероприятии приняли участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 9 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран и Пакистан, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

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Версия на английском языке ФотоBaku Declaration adopted following first meeting of tourism educational institutions of ECO countries
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT-in turizm üzrə təhsil müəssisələrinin “Bakı Bəyannaməsi” qəbul edilib

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