Планируется создание совместного туристического маршрута Азербайджан-Турция

Планируется создание совместного туристического маршрута между Азербайджаном и Турцией.

Планируется создание совместного туристического маршрута между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова сказала журналистам.

"Предполагается сотрудничество между двумя странами в сфере горно-лыжного и гастрономического туризма. В то же время, страны будут сотрудничать в различных туристических выставках и мероприятиях, организовывать совместную работу с представителями туристической индустрии, представительствами в международных организациях. Обсуждаются возможности сотрудничества в области образования, увеличения взаимного турпотока и дальнейшего укрепления сотрудничества", - сказала она.