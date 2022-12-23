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Планируется создание совместного туристического маршрута Азербайджан-Турция

Планируется создание совместного туристического маршрута Азербайджан-Турция Планируется создание совместного туристического маршрута между Азербайджаном и Турцией.
Туризм
23 декабря 2022 г. 10:41
Планируется создание совместного туристического маршрута Азербайджан-Турция

Планируется создание совместного туристического маршрута между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова сказала журналистам.

"Предполагается сотрудничество между двумя странами в сфере горно-лыжного и гастрономического туризма. В то же время, страны будут сотрудничать в различных туристических выставках и мероприятиях, организовывать совместную работу с представителями туристической индустрии, представительствами в международных организациях. Обсуждаются возможности сотрудничества в области образования, увеличения взаимного турпотока и дальнейшего укрепления сотрудничества", - сказала она.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkiye to create joint tourism route
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə turizm marşrutu yaradılacaq

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