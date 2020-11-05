План Армении по возрождению туристического сектора обречен на провал

После успешных ударов Азербайджанской армии туристический сектор Армении еще долго не сможет прийти в себя

По самым последним данным, предоставленным Всемирным советом по путешествиям и туризму (The World Travel & Tourism Council, WTTC), туристический сектор в настоящее время составляет 11,8 процента ВВП Армении, и 12,5 процентов рабочей силы в стране вовлечены именно в эту отрасль. Доля туристического сектора экономики значительно высока в общем объеме экспорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии главы департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана Рашада Гусейнова.

Согласно последним статистическим данным, с показателем экспорта в 1,3 миллиарда долларов США доля туристического сектора в общем объеме экспорта составляет 24 процента. А это дает основу сказать, что на каждые 100 долларов США, поступающих в страну от экспорта товаров и услуг, одна четвертая часть формируется именно за счет сектора туризма. Развитие туристического сектора в Армении, в основном, зависит от иностранных туристов. В 2019 году Армению посетили 1,9 миллионов туристов, в большинстве приехавших из России, Евросоюза, Ирана и США. За последние два года из России в Армению приехало более 500 тысяч туристов. В целом, большую часть туристов, посещающих Армению, составляют лица армянского происхождения, живущие за рубежом.

В течение 2020 года в связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса (COVID-19), сектор туризма в Армении сильно пострадал. Таким образом, по сравнению с прошлым годом оборот туристического сектора Армении снизился более чем на 90 процентов. Только лишь за первый квартал года в этом секторе были зафиксированы потери в пределах 135 миллионов долларов США.

Правительство Армении прогнозировало, что осенью текущего года ожидается относительное оживление туристического сектора. По этой причине с сентября этого года сферы по предоставлению туристических услуг были объявлены открытыми для иностранных туристов. Однако нападение Армении на Азербайджан 27 сентября и начало контратаки нашей армии также перевернули вверх дном планы оккупирующей страны по развитию туризма. Анализ последних данных показывает, что после успешных ударов Азербайджанской армии туристический сектор Армении еще долго не сможет прийти в себя. Дело в том, что Армения уже стала очень рискованной страной для международных туристов. В настоящий момент под именем туристов в эту страну из-за границы могут приехать только наемные военные.

Как было отмечено выше, крах сектора туризма также окажет серьезное негативное влияние на формирование внешнеторгового баланса страны. Продолжающееся отставание в данном секторе позволяет утверждать, что в ближайшем будущем повысится давление на национальную валюту страны-оккупанта – Драма. В результате, это приведет к снижению стоимости драма по отношению к другим валютам и будет наблюдаться рост недоверия к национальной валюте. Отставание в секторе туризма также серьезно повышает риск того, что большая часть из 125 тысяч лиц, работающих в этой сфере, потеряют свою работу.