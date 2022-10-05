Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде

В ночь на 5 октября первый самолет авиарейса Баку - Самарканд успешно приземлился в аэропорту Самарканда (Узбекистан).

В ночь на 5 октября первый самолет авиарейса Баку - Самарканд успешно приземлился в аэропорту Самарканда (Узбекистан).

Как сообщает Report, самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) встретили традиционной водяной аркой.

Первых пассажиров приветствовал заместитель главы Самаркандской области Рустам Кабилов. По его словам, открытие этого рейса направлено на расширение дружественных отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, углубление сотрудничества в сфере туризма, увеличение числа туристов. Он отметил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Руководитель Центра национальной культуры Азербайджана в Самаркандской области Адилага Мирзоев, отметил, что с нетерпением ждали этого дня: "В Самарканде проживает более 5 тысяч азербайджанцев и открытие такого рейса будет способствовать развитию туризма, а также облегчению поездок студентов на работу.

Генеральный директор группы flyhiva Дильшод Гаджаев подчеркнул, что представленная им организация является основным партнером AZAL в Узбекистане:

"Я уверен, что открытие авиарейса между двумя городами внесет свой вклад для обеих сторон. Надеюсь, что следующие рейсы будут из Ургенча, Намангана, и связи между нашими странами станут более тесными".

В ходе мероприятия пресс-секретарь AZAL Нармин Халилова отметила, что между Азербайджаном и Узбекистаном существуют общие культурные, религиозные и традиционные традиции.

"Конечно, сегодня открытие первого рейса в Самарканде - жемчужине Узбекистана и одном из старейших городов мира, имеет важное значение", - отметила Н.Халилова.

Напомним, что с конца сентября частота полетов "Азербайджанских авиалиний" из Баку в столицу Узбекистана Ташкент также была увеличена до 5 раз в неделю.