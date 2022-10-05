О нас

Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде

Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде В ночь на 5 октября первый самолет авиарейса Баку - Самарканд успешно приземлился в аэропорту Самарканда (Узбекистан).
Туризм
5 октября 2022 г. 02:01
Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде

В ночь на 5 октября первый самолет авиарейса Баку - Самарканд успешно приземлился в аэропорту Самарканда (Узбекистан).

Как сообщает Report, самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) встретили традиционной водяной аркой.

Первых пассажиров приветствовал заместитель главы Самаркандской области Рустам Кабилов. По его словам, открытие этого рейса направлено на расширение дружественных отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, углубление сотрудничества в сфере туризма, увеличение числа туристов. Он отметил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Руководитель Центра национальной культуры Азербайджана в Самаркандской области Адилага Мирзоев, отметил, что с нетерпением ждали этого дня: "В Самарканде проживает более 5 тысяч азербайджанцев и открытие такого рейса будет способствовать развитию туризма, а также облегчению поездок студентов на работу.

Генеральный директор группы flyhiva Дильшод Гаджаев подчеркнул, что представленная им организация является основным партнером AZAL в Узбекистане:

"Я уверен, что открытие авиарейса между двумя городами внесет свой вклад для обеих сторон. Надеюсь, что следующие рейсы будут из Ургенча, Намангана, и связи между нашими странами станут более тесными".

В ходе мероприятия пресс-секретарь AZAL Нармин Халилова отметила, что между Азербайджаном и Узбекистаном существуют общие культурные, религиозные и традиционные традиции.

"Конечно, сегодня открытие первого рейса в Самарканде - жемчужине Узбекистана и одном из старейших городов мира, имеет важное значение", - отметила Н.Халилова.

Напомним, что с конца сентября частота полетов "Азербайджанских авиалиний" из Баку в столицу Узбекистана Ташкент также была увеличена до 5 раз в неделю.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSəmərqənddə AZAL-ın ilk reysi eniş edib

Другие новости из категории

Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма
Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма
28 сентября 2022 г. 11:39
Повлиял ли поток российских граждан в Баку на цены на отели?
Повлиял ли поток российских граждан в Баку на цены на отели?
27 сентября 2022 г. 16:03
Таиланд продлил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран
Таиланд продлил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран
27 сентября 2022 г. 14:06
Можно ли считать туристами тех, кто сбежал из России в Азербайджан?
Можно ли считать туристами тех, кто сбежал из России в Азербайджан?
26 сентября 2022 г. 18:13
В Италии пропагандируются возможности гастротуризма Азербайджане     
ФотоВ Италии пропагандируются возможности гастротуризма Азербайджане     
26 сентября 2022 г. 12:49
В Гонконге решили отменить карантин для прибывающих из-за рубежа
В Гонконге решили отменить карантин для прибывающих из-за рубежа
26 сентября 2022 г. 01:54
Туристические возможности Азербайджана продемонстрированы в Польше и Чехии
ФотоТуристические возможности Азербайджана продемонстрированы в Польше и Чехии
23 сентября 2022 г. 12:37
В село Дашалты организуют маршруты экотуризма
В село Дашалты организуют маршруты экотуризма
22 сентября 2022 г. 16:22
Азербайджан и Польша обсудили расширение туристических связей
Азербайджан и Польша обсудили расширение туристических связей
21 сентября 2022 г. 11:43
Утвержден Порядок проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере туризма
Утвержден "Порядок проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере туризма"
17 сентября 2022 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi