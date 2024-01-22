О нас

Первый круизный маршрут по Каспию может быть запущен в этом году

Первый круизный маршрут по Каспию может быть запущен в этом году Россия готова запустить первый круизный маршрут по Каспийскому морю совместно с прикаспийскими государствами в этом году.
Туризм
22 января 2024 г. 12:47
Первый круизный маршрут по Каспию может быть запущен в этом году

Россия готова запустить первый круизный маршрут по Каспийскому морю совместно с прикаспийскими государствами в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

По его словам, в проект "Великий Волжский путь" войдут Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

Он отметил, что сейчас в Астрахани завершается строительство круизного лайнера, на котором российские и зарубежные туристы смогут отправиться в морское путешествие по Каспию.

Согласно информации, ходовые испытания судна запланированы на осень 2024 года.

Отметим, что первое круизное судно, которое планируется запустить в Каспийском море, будет называться "Петр Великий", однако недавно было решено изменить название лайнера на "Владимир Жириновский".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке First cruise route on Caspian Sea to be launched
Версия на азербайджанском языке Bu il Xəzər dənizində ilk kruiz marşrutu işə salına bilər

Самое важное

Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 11:51
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi