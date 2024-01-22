Первый круизный маршрут по Каспию может быть запущен в этом году

Первый круизный маршрут по Каспию может быть запущен в этом году

Россия готова запустить первый круизный маршрут по Каспийскому морю совместно с прикаспийскими государствами в этом году.

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Россия готова запустить первый круизный маршрут по Каспийскому морю совместно с прикаспийскими государствами в этом году. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. По его словам, в проект "Великий Волжский путь" войдут Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. Он отметил, что сейчас в Астрахани завершается строительство круизного лайнера, на котором российские и зарубежные туристы смогут отправиться в морское путешествие по Каспию. Согласно информации, ходовые испытания судна запланированы на осень 2024 года. Отметим, что первое круизное судно, которое планируется запустить в Каспийском море, будет называться "Петр Великий", однако недавно было решено изменить название лайнера на "Владимир Жириновский". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке First cruise route on Caspian Sea to be launched