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Первый корабль с космическими туристами отделился от МКС и направился к Земле

Первый корабль с космическими туристами отделился от МКС и направился к Земле Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем космических туристов отделился от МКС и направился к Земле.
Туризм
25 апреля 2022 г. 07:10
Первый корабль с космическими туристами отделился от МКС и направился к Земле

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем космических туристов отделился от МКС и направился к Земле.

Как передает Report со ссылкой на сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), отстыковка аппарата от станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (05:10 - бакинское время) после небольшой задержки: в последний момент были обнаружены проблемы с коммуникационным оборудованием. Экипаж перебрался на корабль Crew Dragon за два часа до этого. Ожидается, что аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида около 13:00 по местному времени (21:00 - бакинское время) в понедельник.

Согласно первоначальным планам, корабль с туристами должен был покинуть станцию 19 апреля и приводниться в Атлантическом океане 20 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз. В итоге экипаж миссии, организованной аэрокосмической компанией Axiom Space, пробыл на станции две недели вместо намеченных изначально восьми дней. Это была первая полностью коммерческая миссия.

Crew Dragon с бизнесменами Ларри Коннором, Эйтаном Стиббе и Марком Пэти, а также бывшим астронавтом NASA Майклом Лопес-Алегриа, которому было поручено присматривать за компаньонами, стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 апреля, состыковался с МКС 9 апреля. Компания не разглашает, сколько туристы заплатили за это путешествие. По данным портала SpaceNews, каждый отдал около 55 млн долларов США.

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