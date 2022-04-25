Первый корабль с космическими туристами отделился от МКС и направился к Земле

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем космических туристов отделился от МКС и направился к Земле.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем космических туристов отделился от МКС и направился к Земле.

Как передает Report со ссылкой на сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), отстыковка аппарата от станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (05:10 - бакинское время) после небольшой задержки: в последний момент были обнаружены проблемы с коммуникационным оборудованием. Экипаж перебрался на корабль Crew Dragon за два часа до этого. Ожидается, что аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида около 13:00 по местному времени (21:00 - бакинское время) в понедельник.

Согласно первоначальным планам, корабль с туристами должен был покинуть станцию 19 апреля и приводниться в Атлантическом океане 20 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз. В итоге экипаж миссии, организованной аэрокосмической компанией Axiom Space, пробыл на станции две недели вместо намеченных изначально восьми дней. Это была первая полностью коммерческая миссия.