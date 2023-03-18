Первые 40 туристов отправились в Шушу

Сегодня была организована первая туристическая поездка в Шушу с участием 40 человек.

Сегодня была организована первая туристическая поездка в Шушу с участием 40 человек.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

"Впервые организуются туристические поездки на освобожденные от оккупации территории. Туристы уже прибыли в аэропорт Физули из Баку и, как ожидается, будут на Джыдыр-дюзю в 15:00. Поскольку туры рассчитаны на два дня, путешественники будут ночевать в отеле "Хары бюльбюль", - сообщили в ГАТ.

В Агентстве отметили, что туристические поездки будут совершаться раз в неделю.

Двухдневные туры, включая трансфер на автобусе, проживание в отеле, завтрак и сопровождение гида, стоят 215 манатов, трехдневные туры - 370 манатов.