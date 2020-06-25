Первый космический турист выйдет в открытый космос в 2023 году

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» и компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ, туриста доставят на российский сегмент Международной космической станции (МКС) на корабле «Союз МС», сопровождать его будет профессиональный космонавт.

«Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на Российский сегмент МКС. Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС»,— сообщается на сайте РКК «Энергия».

Ранее РКК «Энергия» и Роскосмос по контрактам с Space Adventures Inc. успешно выполнили восемь краткосрочных коммерческих полетов на российский сегмент МКС на кораблях «Союз». Однако в открытый космос туристы не выходили.

Напомним, что последние девять лет на МКС могли долететь только российские корабли «Союз». Однако 30 мая состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Ракета с первым в истории частным пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Состыковка с МКС прошла успешно.