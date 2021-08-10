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Первая турпоездка в Агдам будет организована в этом месяце

Первая турпоездка в Агдам будет организована в этом месяце Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана начинает организацию туристических поездок в Карабах.
Туризм
10 августа 2021 г. 15:50
Первая турпоездка в Агдам будет организована в этом месяце

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана начинает организацию туристических поездок в Карабах.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель агентства Фуад Нагиев.

По его словам, первая поездка состоится в конце этого месяца в Агдам: "Тур под названием "Наш путь лежит в Агдам" будет организован для жителей, которые родились в Агдаме и не могут туда попасть уже почти 30 лет".

Заведующий сектором регионального развития ГАТ Эльгюн Джавадов отметил, что с начала этого года была разработана концепция туристических маршрутов Карабаха: "В нее входят маршруты Агдам и Физули-Ходжавенд. Общественность будет проинформирована о поездке в Агдам. Обсуждается вопрос покупки билетов онлайн и офлайн. Что касается цен, то сейчас идут обсуждения и в этом направлении. Мы внесли свои предложения. В дальнейшем будет принято решение относительно стоимости туров. Со следующего года мы также сможем организовать туры по маршруту Физули-Ходжавенд".

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Версия на английском языке First tour to Aghdam to be arranged this month
Версия на азербайджанском языке Bu ay Ağdama ilk turist səfəri təşkil ediləcək

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