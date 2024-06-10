Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 39%

В январе-мае этого года из Азербайджана воздушным транспортом перевезен 1 млн 192 тыс. 751 пассажир.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 38,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

За пять месяцев этого года наибольшее число пассажиров перевезено из Азербайджана в Турцию - 298 тыс. 293 человека (в годовом выражении рост составил 26,5%), в Объединенные Арабские Эмираты - 163 тыс. 769 (+47,3%) человек.

В мае из Азербайджана перевезено 283 тыс. 917 пассажиров, что на 35,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.